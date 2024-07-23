У Резерв+ з'явилася позначка про вчасне оновлення даних

Міноборони додало позначку "Дані уточнено вчасно" у застосунок Резерв+. Її отримав кожен, хто виконав вимогу закону до 16 липня.

Відповідну новину повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Щоб отримати позначку про оновлення даних необхідно встановити останню версія застосунку 1.1.5.

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Позначка в Резерв+

Це зроблено для того, щоб ви переконалися, що виконали вимогу закону. І не хвилювалися, якщо вперше скористалися застосунком або повторно оновили дані після 16 липня, і мітка часу в документі змінилася,

– зазначила Черногоренко.

Окрім цього, у Міноборони зазначили, що це спрощує перевірку електронного військового уповноваженими органами. Аби отримати позначку "Дані оновлені вчасно":

Відкрийте Резерв+ Натисніть кнопку з трьома крапками на головному екрані. У випадаючому меню оберіть опцію "Оновити документ".

Якщо у громадян немає цієї позначки або можливості завантажити останню версію застосунку, то їм варто спробувати оновити документ або Резерв+ пізніше.

У Резерв+ з'явилася нова позначка: дивіться відео

До слова, раніше в Міноборони розповіли, що штраф за неоновлення даних може бути накладений від 3 місяців з моменту виявлення порушення. У такому разі громадянину загрожує стягнення від 17 000 до 25 500 гривень. Також його можуть обмежити в керуванні авто.