Чергове загострення: полковник запасу ЗСУ припустив, чи вдарить Росія по Україні "Орешником"

Росіяни можуть найближчим часом застосувати ракету "Орешник" по Україні. Про це може свідчити той факт, що повітряний простір над полігоном "Капустин Яр", звідки ворог зазвичай запускає "Орешник", закритий з 15 по 17 квітня.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, чи дійсно росіяни можуть запустити "Орешник". Він припустив, до чого готується ворог.

Дивіться також Росія кардинально змінила тактику ударів: Ігнат пояснив нову схему атак

Скільки часу може зберігатися загроза застосування "Орешника"?

Світан пояснив, що підготовка Росією завдання ударів ракетами середньої дальності і їхнє застосування загострюється напередодні розв'язання важливих питань щодо закінчення війни в Україні.

Попереду, за даними військово-політичного керівництва нашої країни, візит до Києва переговорників Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Вони тиснутимуть на керівництво України, щоб воно прийняло умови капітуляції, нав'язані Москвою,

– пояснив військовий експерт.

Тому для того, щоб посилити ефект щодо прийняття Україною рішення щодо капітуляції, росіяни, на його думку, збільшуватимуть кількість засобів ураження, якими вони можуть дістати до нашої країни.

Зверніть увагу! На початку квітня 2026 року також відбувалась активність на полігоні "Капустин Яр" щодо підготування до імовірного запуску двох ракет "Орешник". Тоді Роман Світан припускав, що ворог може завдати удару по Львову та Старокостянтинову. Проте Росія тоді не використала "Орешник". Нагадаємо, що ці ракети були двічі застосовані по Україні: у листопаді 2024 року по Дніпру і у січні 2026-го – по Львівщині.

Існує майже 70 – 80% ймовірність, що росіяни, якщо у них вийде запустити "Орешник", завдадуть удару. До того ж 15 квітня вони підіймали в небо Ту-95 з авіабази "Оленья" та сотні російських безпілотників "кошмарили" українське небо. Всі ці заходи, за словами полковника в запасі, можуть закінчитися пуском "Орешника".

Це тиск з боку Росії на українське суспільство, армію та військово-політичне керівництво України. Також до 9 травня залишилось трохи менше, ніж місяць. Росіяни розпочали наступальні операції, принаймні локальні, щоб у Володимира Путіна була можливість показати до цієї дати, що були захоплені нові українські території,

– підкреслив Роман Світан.

Тому напередодні наступу проводиться ворогом певна артилерійська та ракетно-бомбова підготовка. Відповідно росіяни намагаються дістати до українських тилів балістичними, крилатими ракетами, або "Орешником", а також великою кількістю безпілотників. Вони прагнуть, впевнений військовий експерт, завдати ударів по логістиці, військових об'єктах та інфраструктурі, щоб натиснути на українське суспільство.

Він додав, що впродовж тижня зберігатиметься загроза застосування, зокрема "Орешника". Тому потрібно бути особливо уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Що відомо про масовану атаку уночі 16 квітня?

Росія впродовж дня 15 квітня підіймала в небо свої Ту-95 та Ту-160. Також у цей день ворог почав запускати безпілотники на територію України. Вночі атака продовжилась.

Загалом ворог запустив майже 700 дронів, а також ракети, зокрема 19 балістичних. Більшість балістики була спрямована на Київ. Володимир Зеленський відреагував на атаку, зазначивши, що вона довела, що Росія "не заслуговує на будь-яке пом'якшення глобальної політики та зняття санкцій".

Противник атакував Київ, Одесу, Дніпро, Харків. Зокрема у столиці були зафіксовані ураження у Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах. Внаслідок атаки загинули 4 людини – 12-річний хлопчик, 35-річна жінка та двоє чоловіків. Постраждали, за попередніми даними, близько 60 людей.

Через удар по Одесі загинуло 9 людей, а 23 зазнали поранення. Під час удару по Дніпру було вбито 3 людини, ще 34 були травмовані.