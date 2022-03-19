Заступник міністра оборони звернувся до переважно проросійської спільноти у Сербії

Заступник очільника Міноборони України Маркіян Лубківський звернувся до сербів. Він адресував слова тим, у кого в цій країні є проросійські погляди.

Лубківський відзначив, що у Сербії є багато тих, хто щиро співчуває Україні. Також люди там підтримують нас у боротьбі з агресором.

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Усі 78 днів кампанії НАТО проти Югославії, що розпочалася 24 березня, а закінчилася 10 червня 1999 року, я перебував і працював у Белграді разом з українськими дипломатами. Мій головний меседж сербському суспільству і владі – підтримайте український народ так, як ми підтримали сербський у 1999 році,

– сказав він.

Лубківський переконує, що Україна та Сербія мають спільно розвивати надійний українсько-сербський канал співпраці і комунікації, що непідвладний впливам Росії.

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