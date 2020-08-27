Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Дніпропетровщині. 26 серпня у рідному для глави держави Кривому Розі на зустріч до нього приїхав заступник держсекретаря США Стівен Біган.

Спілкування Стівена Бігана та Володимира Зеленського відбулося після телефонної розмови українського президента з державним секретарем США Майком Помпео. Про це розповіли на офіційному сайті глави держави.

Більше про те, як Зеленський провів телефонну розмову з Помпео

Про що говорили Біган та Зеленський

Стосунки США та України

Політики обговорили співпрацю й стратегічне партнерство України та Сполучених Штатів Америки як загалом, так і в умовах пандемії COVID-19 зокрема.

України та Сполучених Штатів Америки як загалом, так і в умовах пандемії COVID-19 зокрема. Говорили також і про фінансову та військову підтримку для України з боку США, і про двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський розповів Стівену Бігану про стан перемовин у мінському й нормандському форматах щодо теми закінчення війни на Донбасі. Заступник американського держсекретаря наголосив, що вважає великим досягненням дотримання режиму повного припинення вогню вже впродовж 31 дня.

Не минулося й теми виборів у США: Стівен Біган високо оцінив позицію України щодо невтручання в цей процес.

Події в Білорусі

Володимир Зеленський та Стівен Біган зачепили тему ситуації в Білорусі та дійшли згоди, стабілізація у сусідній з Україною країні можлива тільки шляхом мирного врегулювання.

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