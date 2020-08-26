Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео поспілкувалися телефоном. Говорили про двосторонню співпрацю, процес мирного врегулювання на Донбасі та ситуацію в Білорусі.

Президент України та державний секретар Сполучених Штатів 26 серпня поспілкувалися телефоном, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Про що говорили Зеленський та Помпео

український лідер відзначив важливість фінансової допомоги від США, а також наголосив на важливості для України співпраці зі США у сфері безпеки ;

а також президент поінформував держсекретаря про зусилля української сторони для досягнення прогресу для миру на Донбасі та подякував за незмінну підтримку США;

31 день триває режим "тиші" на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці – Європи й вашій,

– зазначив Зеленський.

Помпео привітав це досягнення й відзначив, що Україна має двопартійну підтримку США;

співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі.

"Головне – щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави", – наголосив президент України.

Він також висловив сподівання, що воля білоруського народу буде реалізована найближчим часом.

Зеленський наголосив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес.

Більш детально деякі питання двосторонніх відносин український президент обговорить із заступником Помпео Стівеном Біганом під час зустрічі у Кривому Розі.

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