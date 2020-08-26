Зеленський провів телефонну розмову з Помпео: про що говорили
Володимир Зеленський і держсекретар США Майк Помпео поспілкувалися телефоном. Говорили про двосторонню співпрацю, процес мирного врегулювання на Донбасі та ситуацію в Білорусі.
Президент України та державний секретар Сполучених Штатів 26 серпня поспілкувалися телефоном, повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Про що говорили Зеленський та Помпео
- український лідер відзначив важливість фінансової допомоги від США, а також наголосив на важливості для України співпраці зі США у сфері безпеки;
- президент поінформував держсекретаря про зусилля української сторони для досягнення прогресу для миру на Донбасі та подякував за незмінну підтримку США;
31 день триває режим "тиші" на Донбасі. На щастя, бойові втрати серед наших військових відсутні. Це стало можливим і завдяки нашій роботі, і завдяки підтримці – Європи й вашій,
– зазначив Зеленський.
- Помпео привітав це досягнення й відзначив, що Україна має двопартійну підтримку США;
- співрозмовники обговорили ситуацію в Білорусі.
"Головне – щоб у Білорусі стабілізувалася ситуація, щоб було мирне врегулювання. Україна ніколи не втручалася й не планує втручатися у вибори будь-якої держави", – наголосив президент України.
Він також висловив сподівання, що воля білоруського народу буде реалізована найближчим часом.
- Зеленський наголосив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес.
Більш детально деякі питання двосторонніх відносин український президент обговорить із заступником Помпео Стівеном Біганом під час зустрічі у Кривому Розі.
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Припинення вогню на Донбасі: основне
- З опівночі 27 липня на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти періодично здійснюють поодинокі неприцільні постріли – провокації.