Заступник держсекретаря США приїде в Україну: яка мета візиту
Заступник держсекретаря США Стівен Бігун відвідає Україну у період від 24 по 27 серпня. Також він відвідає ще кілька країн.
Окрім України, політик відвідає Литву та Росію. Про це повідомили в Державному департаменті США.
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Яка мета візиту заступника держсекретаря США
У повідомленні зазначили, що під час візиту до Києва, Вільнюса та Москви політик зустрінеться з лідерами держав, щоб обговорити регіональні та міжнародні питання.
Окрім цього, 27 серпня Стівен Бігун поїде до Відня. Він має намір обговорити з представниками ОБСЄ проблеми, пов'язані з регіональною безпекою та правами людини.
Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що заступник Держсекретаря США відвідає РФ та Литву, щоб поговорити про ситуацію в Білорусі. Стівен Бігун прагне запобігти подальшому насильству в Білорусі або втручанню Росії. Проте офіційних повідомлень влади США щодо цієї інформації немає.
Раніше США назвали президентські вибори в Білорусі невільними і несправедливими та засудили насильство проти мирних протестувальників.
Що відбувається в Білорусі?
Після того, як Лукашенко нібито переміг на президентських виборах, білоруси вийшли на мирні демонстрації. Силовики почали жорстокий розгін мітингувальників. Вони били їх та затримували. Протести відбуваються дотепер.
Країни ЄС не визнали результатів президентських виборів та розпочали процес санкцій проти Білорусі.