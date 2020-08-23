Заступник держсекретаря США Стівен Бігун відвідає Україну у період від 24 по 27 серпня. Також він відвідає ще кілька країн.

Окрім України, політик відвідає Литву та Росію. Про це повідомили в Державному департаменті США.

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Яка мета візиту заступника держсекретаря США

У повідомленні зазначили, що під час візиту до Києва, Вільнюса та Москви політик зустрінеться з лідерами держав, щоб обговорити регіональні та міжнародні питання.

Окрім цього, 27 серпня Стівен Бігун поїде до Відня. Він має намір обговорити з представниками ОБСЄ проблеми, пов'язані з регіональною безпекою та правами людини.

Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що заступник Держсекретаря США відвідає РФ та Литву, щоб поговорити про ситуацію в Білорусі. Стівен Бігун прагне запобігти подальшому насильству в Білорусі або втручанню Росії. Проте офіційних повідомлень влади США щодо цієї інформації немає.

Раніше США назвали президентські вибори в Білорусі невільними і несправедливими та засудили насильство проти мирних протестувальників.