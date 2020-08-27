Заступник Помпео зустрівся з членами Кабміну: що обговорили
Стівен Біген провів зустрічі з представниками Кабінету Міністрів України. Зокрема, заступник державного секретаря США Майка Помпео поспілкувався з прем’єром Денисом Шмигалем, віцепрем'єром Олексієм Резніковим та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Заступник держсекретаря Сполучених Штатів зустрівся з українськими урядовцями, інформує у фейсбуці посольство США в Україні.
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Результати зустрічей
- Під час зустрічі зі Шмигалем Біген запевнив, що США підтримують зусилля Кабміну з впровадження реформ, що зміцнюють демократичні інститути, покращують інвестиційний клімат та забезпечують можливість України реалізовувати свої євроатлантичні прагнення.
США глибоко прихильні до зміцнення прогресу України в реформах щодо її подальшої інтеграції до Європи, зокрема шляхом співпраці з міжнародними партнерами для зміцнення судових, регуляторних та фінансових установ,
– йдеться у повідомленні.
- На зустрічі з Резніковим сторони обговорили, як безпекова та гуманітарна ситуація з обидвох сторін розмежування впливає на українців та їхнє майбутнє.
- З Дмитром Кулебою Біген поспілкувався про двосторонні та регіональні питання, зокрема й ситуацію у Білорусі.
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