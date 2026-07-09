Заступника голови Одеської облради зловили "на гарячому": СБУ розповіла деталі

Правоохоронні органи викрили масштабну корупційну діяльність високопосадовця в одному з південних регіонів країни. Зловмисник налагодив схему отримання неправомірної вигоди від представників місцевого бізнесу.

Служба безпеки України спільно з Одеською обласною прокуратурою викрили на гарячому заступника голови Одеської обласної ради. Він систематично вимагав гроші від місцевих підприємців. Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Одеської обласної прокуратури.

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Як працювала корупційна схема посадовця?

За даними слідства, високопосадовець обласної ради обіцяв представникам приватного бізнесу своє всебічне сприяння.

За регулярні хабарі він гарантував підприємцям безперешкодну діяльність у регіоні та "зелене світло" для розвитку їхніх проєктів. У разі відмови платити бізнесменам погрожували штучними перешкодами та блокуванням роботи.

Наприклад, фігурант він обіцяв змінити цільове призначення землі в Овідіопольському районі для забудови, обслуговування житлових споруд. Ціна питання – 10 тисяч доларів.

Посадовець розумів, що не має законних повноважень самостійно це зробити. Однак створив у потерпілого враження, що здатен забезпечити результат,

– зауважили у прокуратурі.

Гроші передали через посередника і залишили в припаркованому авто. Депутат також дав номер телефону жінки, яка нібито мала супроводжувати процедуру зміни цільового призначення.

Після отримання грошей посадовець ще тривалий час стверджував, що процес йде й все буде вирішене найближчим часом.

Втім, жодних результатів підприємець не отримав, а гроші йому також не повернули.

Відомо, що для реалізації "схеми" фігурант залучив секретаря однієї із селищних рад Одеського району та керівницю інжинірингової компанії.

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Злочини задокументовано, а фігурантів затримано після одержання першої частини хабаря.

Під час обшуків в оселях затриманих знайшли документи та інші речові докази оборудки.

Наразі заступнику голови облради повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо вручення підозри іншим учасникам злочинної схеми.

Нагадаємо, що ексочільнику правління одного із банків повідомили про підозру за незаконні банківські операції на 210 мільйонів гривень. За даними слідства, голова правління вступив у змову з підприємцем для безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.