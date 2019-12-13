Засуджених до 25 років у Таїланді українців спробують визволити

Україна спробує домовитися про помилування двох українців Вячеслава Хлєбки та Ярослава Яновського, яких засудили до 25 років ув’язнення. Для цього омбудсмен Людмила Денісова поїде до Королівства Таїланд.

Зробити це уповноважену Верховної Ради з прав людини попросили батьки засуджених, повідомила вона у фейсбуці.

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Рідні прохали всебічно сприяти помилуванню Королем Таїланду їх дітей. Вячеслава Хлєбку та Ярослава Яновського засуджено на 25 років позбавлення волі, у 2016 році та 2018 році відповідно,

– написала Денісова.

За її словами, Мінсоцполітики у 2017 році встановило українцям статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми. У 2019 році цей статус їм продовжили.

Омбудсмен також повідомила, що засуджені потребують медичної допомоги. Про це чоловіки писали в листах до своїх рідних.

Що відомо про ув’язнення українців

Вячеслава Хлєбку та Ярослава Яновського ув’язнили в Королівстві Таїланд за злочин, пов'язаний із незаконним перевезенням наркотиків.