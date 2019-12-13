Приговоренных к 25 годам в Таиланде украинцев попытаются освободить

Украина попытается договориться о помиловании двоих украинцев Вячеслава Хлебки и Ярослава Яновского, которых приговорили к 25 годам заключения. Для этого омбудсмен Людмила Денисова поедет в Королевство Таиланд.

Сделать это уполномоченную Верховной Рады по правам человека попросили родители осужденных, сообщила она в фейсбуке.

Читайте также: Сколько украинцев держит в заточении Россия: невероятное число

Родные просили всесторонне способствовать помилованию Королем Таиланда их детей. Вячеслава Хлебка и Ярослава Яновского, которые были осуждены на 25 лет лишения свободы, в 2016 году и 2018 году соответственно,

– написала Денисова.

По ее словам, Минсоцполитики в 2017 году установило украинцам статус лиц, пострадавших от торговли людьми. В 2019 году этот статус им продлили.

Омбудсмен также сообщила, что осужденные нуждаются в медицинской помощи. Об этом мужчины писали в письмах к своим родным.

Что известно о заключении украинцев

Вячеслава Хлебку и Ярослава Яновского посадили в Королевстве Таиланд за преступление, связанное с незаконной перевозкой наркотиков.