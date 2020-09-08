Затонулий танкер Delfi: розпочався фінальний етап підготовки до буксирування
Фахівці розпочали фінальний етап зняття з мілини аварійного танкера Delfi. Перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси, з судна зібрали велику кількість мулу і сміття, який змістився на правий борт і створює небажаний крен.
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На цей момент ми "тримаємо" судно на плаву і ліквідовуємо водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду. Відповідно до гарної морської практики, після підйому і в будь-якому випадку до буксирування судно повинно відстоятися не менше 24 годин з контролем рівня в танках,
– зазначили у повідомленні.
Також повідомили, що перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси, з судна зібрали велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.
Танкер Delfi готують до буксирування / Фото Ukrinform
Фінальний етап операції з підняття Delfi / Фото Ukrinform
Що відомо про танкер Delfi
- Танкер Delfi затонув біля берегів Одеси у листопаді 2019 року.
- Внаслідок затоплення, з судна стався витік нафтопродуктів.
- Власник танкера повинен був забрати його до квітня 2020 року, але не зробив це.
- 26 серпня буксири вирівняти судно за допомогою металевих тросів і поставити танкер на кіль.
- 7 вересня Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про повну готовність до завершальної операції з підняттям танкеру Delfi.