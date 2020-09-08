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На офіційній сторінці пресслужби написали, що майстри провели контроль рівня у відкатаних відсіках судна та ліквідували надходження води у машинне відділення (до 25 кубометрів води на годину).

На цей момент ми "тримаємо" судно на плаву і ліквідовуємо водотічність відсіків для безпечного переходу в заплановану точку викиду. Відповідно до гарної морської практики, після підйому і в будь-якому випадку до буксирування судно повинно відстоятися не менше 24 годин з контролем рівня в танках,

– зазначили у повідомленні.

Також повідомили, що перед видаленням танкера з пляжної зони Одеси, з судна зібрали велику кількість мулу і сміття (включаючи механізми судна), який змістився на правий борт і створює небажаний крен.



Танкер Delfi готують до буксирування / Фото Ukrinform



Фінальний етап операції з підняття Delfi / Фото Ukrinform

Що відомо про танкер Delfi