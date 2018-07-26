Затопленими вулицями Києва почали пересуватися на човнах: фотодоказ

У середу, 25 липня, в Києві випала величезна кількість дощу, з чим не могли впоратися стоки, в результаті чого багато вулиць столиці були затопленими. Нормальне пересування Києвом суттєво ускладнилося, проте дехто знайшов вихід із ситуації, вигадавши свій спосіб переміщення в таку негоду.

Так, користувач Facebook Konstantin Kovshevatsky опублікував на своїй сторінці фото і відео, на яких зафіксований чоловік, який плив через один із затоплених тунелів Києва у ґумовому човні.

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До слова, через аномальну кількість опадів у Києві мер міста Віталій Кличко доручив надзвичайникам відкачувати воду помпами у місцях, де ситуація з підтопленням є найкритичнішою.



З’ясувалося, що чоловіком, який плавав у човні, був один з учасників телевізійного проекту "Ліга Сміху" Антон Скуратов. Він опублікував у своєму Instagram відповідне відео.