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Затопленими вулицями Києва почали пересуватися на човнах: фотодоказ

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Злива в Києві змусила чоловіка пересуватися у човні
Злива в Києві змусила чоловіка пересуватися у човні / Facebook-сторінка Konstantin Kovshevatsky

У середу, 25 липня, в Києві випала величезна кількість дощу, з чим не могли впоратися стоки, в результаті чого багато вулиць столиці були затопленими. Нормальне пересування Києвом суттєво ускладнилося, проте дехто знайшов вихід із ситуації, вигадавши свій спосіб переміщення в таку негоду.

Так, користувач Facebook Konstantin Kovshevatsky опублікував на своїй сторінці фото і відео, на яких зафіксований чоловік, який плив через один із затоплених тунелів Києва у ґумовому човні.

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До слова, через аномальну кількість опадів у Києві мер міста Віталій Кличко доручив надзвичайникам відкачувати воду помпами у місцях, де ситуація з підтопленням є найкритичнішою.


З’ясувалося, що чоловіком, який плавав у човні, був один з учасників телевізійного проекту "Ліга Сміху" Антон Скуратов. Він опублікував у своєму Instagram відповідне відео.

 

Сегодня весь Киев буквально плавал из-за дождей Я тоже не смог отказаться от такого удовольствия Хорошо, что лодка была под рукой ‍♀️ Жаль только удочку забыл Team: @thereallbape @pasha10077 . . . . . . . #потоп#ливень#дождь#гроза#киев#дорогожичи#ураган#тсн#погода#новости#украина#чп#лодка#рыбалка#улов#молния#гром#затопило#июль#лето#дорога#машины#vine#юмор#шутка#пранк . . . . . . . @vines @vine._.public @vine.woman @vines_lady @vine.public @malchishki_vine @vine.ru @vine.tut @vine.tut @vinenot @focus.vines @ua__vines @vine.ukraine @vine__ru

Допис, поширений Антон Скуратов | Сын Декана (@skuratv)

 

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Києва
Джерело: 24 канал
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