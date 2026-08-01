Затоплений контейнеровоз і вибухи за 1600 кілометрів: Зеленський показав удари по ворожих цілях

Українські Сили оборони завдали серії нищівних ударів по стратегічних об'єктах Росії на морі та в глибокому тилу. Результатом операцій стало затоплення великого підсанкційного судна й ураження важливої нафтопереробної інфраструктури.

Про результативну роботу українських воїнів розповів Президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, що цілями Сил оборони стають послідовно визначені об'єкти, які забезпечують російську агресію.

Нові ураження Сил оборони

Упродовж ночі українські військові застосували засоби ураження середньої дальності в акваторіях Чорного та Азовського морів. Одним із ключових результатів стало затоплення підсанкційного російського контейнеровоза Yanina. Президент зазначив, що судно йшло під прапором Росії та мало місткість понад 100 тисяч тонн. Після влучного удару воно пішло на дно.

Водночас підрозділи Служби безпеки України завдали ударів по інфраструктурі трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Об'єкти розташовані на відстані майже 1600 кілометрів від кордону та щороку переробляють мільйони тонн нафти. А отже забезпечують пальним військову машину ворога.

Влучність Сил оборони по стратегічних об'єктах ворога: дивіться відео

Продовжуємо наш справедливий тиск. План далекобійних санкцій крок за кроком виконується,

– написав Зеленський, подякувавши захисникам за точність.

Нагадаємо, Сили оборони також завдали ударів по стратегічних об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, бійці відпрацювали по складу морських безекіпажних катерів у в Криму та по двох залізничних мостах. До того ж під прицілом були об'єкти на ТОТ Херсонщині та Запорізької області.