У Києві – транспортний колапс через ситуацію з мостами: люди змушені йти пішки

Російські війська атакували Південний міст у Києві, через що довелося тимчасово обмежити рух переправою. Труднощі виникли також на мосту Патона та на мосту Метро. Унаслідок цього 2 жовтня утворилися величезні затори, а деякі люди були змушені діставатися з одного берега столиці на інший пішки.

Про ситуацію в місті активно пишуть медіа. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Транспортний колапс у Києві

Обмеження руху столичними мостами спричинило суттєве ускладнення руху дорогами столиці. На багатьох трасах і вулицях – значні затори. Зокрема, йдеться про Печерськ і Дніпровську набережну.



Ситуація на дорогах у Києві / "Київ24"

До того ж, на Осокорках багато людей очікують на громадський транспорт у напрямку правого берега. Суспільне зазначає, що рух паралізований майже на всіх основних магістралях Києва.

Затори у Києві: дивіться фото

На багатьох зупинках міста десятки пасажирів очікують на громадський транспорт. Зазначимо, що автобуси й тролейбуси значно коригували схеми свого руху через перекриття мостів.

Зокрема, автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст. А подекуди люди не витримували очікування та бралися йти пішки, зокрема, переходячи через Дніпро.

Люди йдуть пішки між берегами столиці: дивіться відео

Слід зауважити ще й те, що вартість таксі у Києві теж суттєво зросла на тлі ситуації. Так, щоб дістатися приміром з центру столиці – з вулиці Хрещатика – до Лісової, доведеться заплатити близько 500 гривень.

Місцеві пабліки у певний момент писали, що вартість послуг таксі сягала понад 1000 гривень. Так, ситуація продовжує змінюватися.

Зауважимо! Актуальну інформацію про зміни руху громадського транспорту ви можете дізнаватися в телеграм-каналі "Київпастрансу".

Зауважимо, речниця КМВА Катерина Поп заявляє, що після кількох влучань російських БпЛА у Південний міст пошкоджена мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне полотно метрополітену

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що удари по столичній переправі є частиною системної повітряної кампанії Росії, мета якої – завдати шкоди українській економіці та порушити нормальне життя Києва.