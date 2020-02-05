Через негоду Київ скували затори: де найбільші проблеми

Вранці 5 лютого у Києві випав сніг. Традиційно приніс він із собою проблеми з рухом. Так, найбільші затори у столиці можна спостерігати у центрі, на Подолі, Голосіївці, Лук’янівці та проспекті Перемоги. Також проблематично буде проїхати через мости.

Станом на 9 годину ранку затори в Києві досягли позначки у 6 балів. Як свідчать дані гуг-карт, стоять машини в тих районах, де затори трапляються доволі часто. Мовиться про центральну частину столиці, мости, проспект Перемоги, Поділ, Лук'янівку та Голосіївку. На решті вулиць ситуацію – більш менш і їх позначено зеленим кольором.

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Щодо проблемних, то проспект Перемоги позначено темно-бордовим. Затримка на цій ділянці складає понад 20 хвилин. Також досить проблемними є проспект Лобановського, Набережне шосе, бульвар Лесі Українки. Тягучки також можна спостерігати на Січових Стрільців, Набережно-Луговій, бульварі Шевченка в бік цирку та на вулицях Жилянській і Борщагівській.

Також проблеми з рухом можна спостерігати на мостах. Але це стосується здебільшого напрямку в бік правого берега. Мовиться про Північний міст, міст Патона, Дарницький і Південний, а також міст Метро.

Відповідно до даних гугл карт, уранці 5 лютого в Києві трапилися щонайменше 7 ДТП. Зокрема, зіткнулися авто на Степана Бандери, Богатирській, Борщагівській, Льва Толстого, Володимирському узвозі, на Великій Житомирській і на Нижньому Валу. За інформацією ЗМІ, також аварія сталася на Кільцевй дорозі. А у районі Хмельницького та Франка впало дерево.

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Ситуація на дорогах Києва вранці 5 лютого / Дані гугл-карт

З прогнозом погоди на 5 лютого в Україні, зокрема в Києві, можете ознайомитися за цим посиланням.

Що треба робити водіям під час негоди: