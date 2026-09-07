Повернувся з СЗЧ, щоб шпигувати на ФСБ: СБУ затримала "крота", який наводив удари по півдню
Служба безпеки за сприяння Головнокомандувача ЗСУ затримала на Миколаївщині військовослужбовця, який коригував російські обстріли по південних регіонах України. Завербований агентурою ФСБ дезертир повернувся з СЗЧ на службу спеціально для виконання розвідувальних завдань ворога.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Що відомо про затримання російського агента?
Затриманим виявився місцевий мобілізований, який проходив службу в одній із артилерійських бригад. Перебуваючи у підрозділі, він наводив ракетно-дронові удари Росії на суміжні з'єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.
Зловмисник дистанційно координував свої дії зі співробітником військової контррозвідки ФСБ через анонімний чат у месенджері Телеграм. Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб, коли самовільно залишив військову частину та шукав легких заробітків у мережі.
Після завербування дезертир свідомо поновився на військовій службі для виконання агентурних завдань. Основним його дорученням було приховане фіксування локацій логістичних складів і місць зосередження техніки Сил оборони.
Крім того, російські куратори сподівалися отримати через агента персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті. Усі зібрані відомості фігурант накопичував у вигляді скріншотів Гугл-карт із позначками українських об’єктів.
Кіберфахівці СБУ викрили контакти зрадника зі спецслужбою Росії, задокументували його розвідувальну діяльність та затримали безпосередньо за місцем несення служби. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.
Співробітники української спецслужби вже провели комплексні заходи для убезпечення особового складу та техніки в зоні шпигунської активності ворога. Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові контррозвідка СБУ знешкодила агентурну мережу російських спецслужб, яку створило місцеве подружжя. Чоловік був завербований через свого сусіда – раніше викритого професора університету – та за вказівкою ворога спеціально мобілізувався до лав ТрО ЗСУ.
Перебуваючи на службі, військовий під виглядом відряджень фіксував позиції української ППО, систем РЕБ, оборонні укріплення Харкова, а також позначав на Google-картах координати місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій. До підривної діяльності він залучив і свою безробітну дружину, яка відстежувала пункти базування військ у місті та передавала дані кураторам напряму.