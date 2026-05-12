Полював на ППО та наводив ракети: СБУ затримала російського агента в Одесі

В Одесі затримали ще одного агента Росії, який передавав координати для ракетних ударів по місту. Зловмисник також збирав дані про розташування української протиповітряної оборони.

Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про затримання російського агента?

Служба безпеки України викрила та затримала в Одесі ще одного російського агента, який коригував повітряні удари Росії по місту та збирав інформацію про позиції української ППО.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий майстер з ремонту комп'ютерної техніки, якого російські спецслужби завербували через профіль в тік тоці, використавши фейковий акаунт іноземної журналістки. На контакт із ним вийшли через його прокремлівські дописи у соцмережах.

Після вербування агент отримав завдання відстежувати розташування зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп, що обороняють Одесу. Для цього він пересувався містом на мопеді та фіксував координати потенційних цілей на цифрових картах. Зібрані дані він зберігав у телефоні та передавав куратору з Росії через анонімні чати у месенджері, координуючи дії за допомогою текстових і голосових повідомлень.

Повідомлення, які російський агент передавав через месенджери / Фото СБУ

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами його співпраці з ворогом. Йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.



Зрадник передавав інформацію про стратегічні об'єкти в Одесі / Фото СБУ

Як Росія найчастіше вербує українців для співпраці з ворогом?

Російські спецслужби зазвичай вербують українців через поєднання маніпуляцій, обіцянок грошей і шантажу. Вони шукають уразливих людей – тих, хто має фінансові труднощі, перебуває під тиском або легко піддається впливу.

Найчастіше вербування відбувається через соцмережі та месенджери, зокрема телеграм. Спочатку пропонують прості завдання – зробити фото об'єктів, розклеїти листівки чи намалювати графіті, а згодом можуть втягувати у серйозніші злочини. Також активно використовується обіцянка "швидких грошей", які часто взагалі не виплачуються.

Окремо застосовують шантаж і психологічний тиск, а також намагаються залучати підлітків, поступово підштовхуючи їх до небезпечних дій. Основні цілі – диверсії, коригування ударів по військових об'єктах і ППО, а також теракти проти держустанов.

Що відомо про інші випадки викриття агентів, які працювали на ворога?

СБУ викрила одразу кількох агентів Росії у різних регіонах України, які діяли проти держави під час повномасштабної війни. Серед них – 23-річна жителька Одещини, яка за завданням російських спецслужб готувала теракт у Житомирі та була затримана під час підготовки вибухівки. Наразі вона перебуває під вартою й може отримати довічне ув'язнення за державну зраду.

Крім того, у Запоріжжі СБУ затримала коригувальника російських ударів, який маскувався під літнього чоловіка та збирав дані для атак по місту. Йому також інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану.

Ще одного агента викрили в Черкаській області – ним виявився студент, якого російські спецслужби завербували через обіцянки "легких грошей". Він передавав координати об'єктів енергетичної інфраструктури, допомагаючи ворогу планувати удари.