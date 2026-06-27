У справі про захоплення інкасаторів Ощадбанку вимагають арешту Орбана

Угорський адвокат Лорант Горват, який захищає українських інкасаторів Ощадбанку, вимагає одночасно з врученням підозри затримати та взяти під варту експрем'єра Угорщини Орбана та низку інших колишніх високопосадовців.

Про це повідомляє видання 24.hu, посилаючись на клопотання, яке опинилось у його розпорядженні.

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Що каже адвокат інкасаторів Ощадбанку?

Горват у клопотанні звинувачує Орбана, екскерівника Центру боротьби з тероризмом Яноша Гайду, ексдержсекретаря із питань нагляду за службами нацбезпеки Орша Фаркаша і ексзаступника керівника з кримінальних і правоохоронних питань податково-митної служби Тамаша Деметера у семи злочинних епізодах.

Серед обвинувачень – незаконне позбавлення волі з обтяжувальними обставинами, зокрема катуванням з метою отримання зізнань.

Свою вимогу правозахисник обґрунтовує оприлюдненими в медіа матеріалами прокуратури, які раніше опублікувало видання 444. За даними журналістів, у цих документах наголошувалося на необхідності допитати Орбана та інших ексчиновників, а також перевірити їхню можливу причетність до справи українських інкасаторів.

Горват наголосив, що слідчі повинні встановити, чи дії щодо інкасаторів ґрунтувалися на законних підставах кримінального процесу, чи були наслідком політичних або урядових інтересів.

За словами адвоката, якщо затримання, допити чи видворення українців відбулися без законних підстав, а суто на виконання заздалегідь ухваленої вказівки, це є незаконним позбавленням волі. Такий злочин підпадає під статтю 304 Кримінального кодексу Угорщини.

На думку Горват, що згадані люди можуть перешкоджати слідству, а це може бути підставою для їхнього затримання і, залежно від обставин, подання клопотання про взяття під варту.

Нагадаємо, що у ніч на 6 березня в Угорщині затримали два інкасаторські авто Ощадбанку та сімох громадян України. Вони здійснювали транзитне перевезення матеріальних цінностей через Будапешт: 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.

Національна податкова та митна комісія Угорщини заявила, що інкасаторів затримали за підозрою у "відмиванні грошей".

Увечері заручників вдалося повернути. Один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

А уже 12 березня Угорщина повернула інкасаторські машини, але пошкоджені.

Готівка та золото залишилися під арештом в Угорщині. Лише 6 травня їх передали Україні.

Також, як писало видання Telex, що захоплення інкасаторів було особистим рішенням Віктора Орбана. При цьому достатніх юридичних підстав для цієї операції не було. Так тодішній прем'єр Угорщини хотів помститися за перебої з постачанням нафти через трубопровід "Дружба".