У Росії заговорили про потребу у затриманні громадян США та країн Європи для подальшого обміну на російських агентів, арештованих на Заході. Відповідна заява прозвучала на тлі затримання в Чорногорії російського військового пропагандиста.

Про це написав заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він висловив переконання, що в Європі нібито "оголошено полювання" потенційно на всіх росіян.

У Росії погрожують затримувати іноземців

У Москві обурені через затримання учасників російської машини воєнної пропаганди в європейських країнах. У відповідь Медведєв пропонує затримувати іноземців на території Росії.

Коментуючи інцидент у Чорногорії, експрезидент Росії заявив, що у Європі тепер приймають лише релокантів. Водночас тих, хто поширює "правду про західні країни, ЄС і бандерівський неонацистський режим", за його твердженням, не рятують ані запрошення, ані інші гарантії.

Тепер, цілком ймовірно, доведеться поповнювати обмінний фонд за рахунок європейських та американських ідіотів, щоб витягувати своїх. Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити,

потребу в затриманні

Нагадаємо, 9 жовтня у Чорногорії затримали групу російських пропагандистів, які планували дискредитувати західний курс країни. Серед затриманих – керівник інформаційної мережі "Рибарь" Михайло Звінчук.

Росіяни приїхали до країни, щоб зняти пропагандистський документальний фільм. Під час обшуків у них вилучили дрони та спеціальне електронне обладнання.