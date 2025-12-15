Через російський обстріл потяги затримуються на декілька годин
- Росіяни обстріляли критичну інфраструктуру, знеструмивши контактну мережу залізниці на Дніпропетровщині.
- Через це 15 грудня затримуються потяги, що рухаються через регіон; деякі – на кілька годин.
Росіяни продовжують обстрілювати українську критичну інфраструктуру. Уранці понеділка, 15 грудня, стало відомо про знеструмлення контактної мережі залізниці на Дніпропетровщині.
Через це затримується низка потягів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Що відомо про затримки потягів 15 грудня?
Станом на 08:37 залізничники вивели резервні тепловози, а енергетики поступово відновлювали рух електротягою. Попри це, затримуються потяги, що рухаються через Дніпропетровщину, зокрема:
- №119 Дніпро – Холм (+ 3 години);
- №120 Холм – Дніпро (+ 3 години 40 хвилин);
- №75/76 Київ – Кривий Ріг (+ 4 години 25 хвилин);
- №37/38 Київ – Запоріжжя (+ 4 години 10 хвилин);
- №79/80 Дніпро – Львів (+ 6 годин 30 хвилин).
Зверніть увагу! За відхиленнями від розкладу можна стежити на порталі УЗ за посиланням.
Деякі приміські поїзди напрямку Дніпра та Кривого Рогу також курсуватимуть із затримками. Зокрема, №6008 П'ятихатки – Дніпро (+ 3 години), а №6501 П'ятихатки – Кривий Ріг (+ 4 години).
Графік затримки потягів 14 грудня: дивіться фото
