У Білій Церкві, що на Київщині, поліція затримала чоловіка, який викинув з вікна першого поверху 5-річного хлопчика. Травмовану дитину біля під'їзду побачили перехожі, які викликали швидку й поліцію на місце події. Натомість чоловік втік одразу після скоєння злочину.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, протягом дня співмешканці вживали алкогольні напої у квартирі. Між ними виникла сварка, і розлючений чоловік викинув з вікна п'ятирічного сина своєї цивільної дружини.

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Одразу після цього винний втік у невідомому напрямку. Дитину знайшли біля під'їзду перехожі, які й зателефонували в поліцію і швидку.

Хлопчика з тяжкими травмами доправили до реанімаційного відділення лікарні. Медики наразі борються за його життя.

Як встановили правоохоронці, чоловік та жінка причиною сварки чоловіка й жінки стало виховання її маленьких дітей. П'ятирічний хлопчик "заважав" вітчиму дивитися фільм, через що той викинув його з вікна першого поверху.

Поліція вже затримала винного у скоєнні злочину на одній з вулиць Білої Церкви. Відомо, що ним виявився 39-річний місцевий мешканець.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Зокрема, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом замаху на умисне вбивство дитини.



Поліція затримала чоловіка, який скинув з вікна 5-річного хлопчика / Фото пресслужба ГУНП в Київській області