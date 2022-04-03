Завдання, яке ставить Путін перед своїми яничарами, незмінне, – Данілов

Путін не змінив своїх планів, тому не варто очікувати на припинення бойових дій. Диктатор ставить своїм прислужникам ті ж жахливі завдання.

Таку думку озвучив 3 квітня секретар РНБО Олексій Данілов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір спільного мовника.

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Що ворог робитиме далі

За словами Данілова, виведення частини окупаційних військ Росії нічого не означає. Він це пояснив тим, що зупинятися вони не збираються.

Нікуди не зникають завдання по знищенню нашої держави, які ставить Путін перед своїми яничарами. Вони робитимуть перегрупування,

– сказав секретар РНБО.

Він сказав, що невдовзі можуть початися запеклі бої на Сході. Також додав, що допомагають у підготовці України до цього не лише військові, а й голови місцевих ОВА.

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