Ще не знають, як це оформити, – Путін сказав, чим завершиться війна в Україні

Володимир Путін заявив, що в Москві нібито уже визначились із фіналом війни, однак не планують оприлюднювати ці плани. Водночас він наголосив, що Росія продовжить реалізацію своїх раніше поставлених цілей.

Про це російський диктатор повідомив в етері радіо "Спутник", передають росЗМІ.

Що Путін сказав про фінал війни в Україні?

Один російський військовий під час розмови із Путіним в етері заявив про нібито очевидний для усіх сторін фінал війни, зокрема й для України.

Тоді як російський диктатор погодився із твердженнями співрозмовника, мовляв, в Україні просто "ще не знають, як це все оформити".

Втім, Путін все ж визнав, що ситуація на полі бою залишається важкою, назвавши бойові дії "надзвичайно складною та небезпечною річчю".

Ми знаємо, чим все закінчиться. Не будемо робити ніяких публічних заяв з цього приводу, а будемо просто реалізовувати й прагнути до тих цілей, які ми перед собою поставили. Упевнений, вони будуть досягнуті,

– сказав лідер Росії.

Важливо! Експерти ISW зазначають, що Росія намагається приховати реальний стан своєї економіки – мовиться про заниження свого дефіциту бюджету на 30 мільярдів доларів, тоді як реальний показник інфляції наближається до 15% замість офіційних 5,86%. Таким чином країна-агресорка прагне показати свою нібито міць та владу за столом переговорів.

