Аналітики викрили 6 000 підприємств ВПК Росії та дані 1,2 мільйона їхніх співробітників
- Українські аналітики ідентифікували понад 6 000 підприємств російського ВПК та оприлюднили дані 1,2 мільйона працівників.
- Створено інтерактивну карту з інформацією про діяльність підприємств та персональні дані співробітників, що працюють у сфері виробництва зброї.
Українські аналітики ідентифікували понад 6 000 підприємств російського військово-промислового комплексу. Крім того, вони оприлюднили дані близько 1,2 мільйона працівників, які пов'язані із виробництвом зброї.
Масштабну інтерактивну карту, яка містить усю інформацію про воєнну машину окупантів створила спільнота Lex Talionis разом із каналом OsintVarta.
Що відомо про карту із підприємствами російського ОПК?
Аналітики зібрали та впорядкували інформацію про підприємства, які живлять воєнну машину Кремля. У межах багатоетапної роботи фахівцям вдалось встановити понад 6 000 об'єктів ВПК Росії й нанести їх на спеціальну інтерактивну онлайн-карту.
На сторінці кожного підприємства доступний опис діяльності та наявні розробки. Також на платформі передбачена система категорій, яка дозволяє фільтрувати об'єкти за типами.
Окремо аналітики витягнули й оприлюднили дані щодо співробітників підприємств, які виробляють зброю для армії країни-агресорки. У списках містяться паспортні дані, номери телефонів, електронні адреси інженерів, конструкторів та керівників заводів. Тож віднині працівники таких гігантів, як "АО "Концерн Калашников"" чи "ПАО "ОДК-Сатурн"", втратили анонімність.
Який вигляд має інтерактивна карта: дивіться відео
Війна переходить на територію ворога: що відомо?
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в етері 24 Каналу зауважив, що нині українські сили не лише міцно тримають оборону, але й зуміли перенести війну на територію Росії. Удари Сил оборони спрямовані розтрощити й послабити російську військову машину.
Україна знижує військовий потенціал ворога завдаючи чітких та ефективних ударів по російських НПЗ, портах, авіабазах та складах на території Росії.
Нещодавно підрозділи ЗСУ завдали нищівного удару українськими ракетами "Фламінго" по підприємству ВПК Росії – "Воткинському заводу" в Удмуртії. Відомо, що саме на цьому заводі виробляють міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс", балістичні ракети для підводних човнів "Булава", балістичні ракети "Іскандер-М" та 9-С-7760 для комплексів "Кинджал".