У Меджлісі кримськотатарського народу відреагували на висловлювання глави МЗС Польщі щодо Криму

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував провести "чесний референдум" у тимчасово окупованому Криму, який передбачатиме передачу півострова під мандат ООН.

На відповідні висловлювання польського дипломата відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він зазначив, що подібні заяви є неприпустимими та цинічними.

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Чубаров відреагував на заяви МЗС Польщі

Як зауважив Чубаров міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно припустив, що задля припинення війни Росії проти України, наша держава має поступитися Кримом. За його словами, інакше розцінити слова польського дипломата не представляється можливим.

Меджліс кримськотатарського народу вважає подібні заяви неприпустимими та цинічними. Такими, що не відповідають ані національним інтересам України, ані правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України,

– заявив він.

Голова органу також нагадав, що Крим це тимчасово окупована територія України й першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських окупаційних військ з території півострова, а обговорення щодо майбутнього мають відбуватися за згодою України та кримськотатарського народу.

"Ми впевнені, що будь-які пропозиції щодо вирішення питання припинення війни Росії проти України, досягнення миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності, відновлення порушених прав і свобод українських громадян на окупованих територіях має відбуватися на основі національного законодавства України та міжнародного права", – додали там.