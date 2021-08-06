Цинічна заява Пушиліна: Кремль відмовився віддавати Донбас Україні

Цю новину мало хто помітив серед інших подій, але звернути на неї увагу варто. Підконтрольні Росії бойовики з угруповання самопроголошеної республіки прямим текстом заявили, що відмовляються виконувати мінські угоди.

Цинічна заява Пушиліна

Лідер угруповання Денис Пушилін повідомив державному інформаційному агентству Росії РІА "Новости", що ні за яких обставин Донбас не повернеться в Україну. Детальніше – далі у блозі.

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"Повернення неможливо вже ні за яких обставин. Після перевороту в 2014 році це вже навіть не та Україна. Це щось інше – якесь інше утворення, яке не дозволяє існувати їй як єдиному державному простору", – сказав Пушилін.

Така заява означає, що Москва відмовляється від виконання Мінських угод і не збирається повертати окуповані території Україні. Зрозуміло, що маріонетки в Луганську і Донецьку не самостійні – без згоди з Кремлем подібні заяви робити не можуть.

Все, що озвучують лідери бойовиків, санкціоновано зверху і написано для них на папірці кураторами в Москві.

Російська влада і проросійські політики України, які відверто працюють в інтересах Кремля, регулярно звинувачують нас у тому, що саме Україна саботує виконання Мінських угод і не хоче миру.

Насправді ж ми бачимо, що сама російська сторона прямо заявляє, що ніякої реінтеграції Донбасу можна не чекати, а окуповані території України не повернуть нам вже ні за яких обставин. Це цитата.

Основні дії бойовиків у перемовинах

Мені як учаснику Тристоронньої контактної групи ця ситуація відома давно. Я вже не раз висловлювався про це на різних ефірах. Усі дії Росії і підконтрольних їй формувань у ТКГ спрямовані на те, щоб Мінські угоди ніколи не були виконані. Їхня тактика полягає в таких діях:

постійно зривати переговорний процес;

висувати нездійсненні вимоги;

провокувати скандали та сварки.

При цьому публічно керівництво Росії досі звинувачувало саме українську сторону у небажанні виконувати домовленості. Тепер же про відмову повертати окремі райони Донецької і Луганської областей у правове поле України відкрито заявили вже підконтрольні Росії бойовики. Як можна в таких умовах продовжувати Мінський процес і чи має це хоч якийсь сенс – питання відкрите.

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Чому важливо про це знати

Та хай там що, звернути увагу на цю заяву необхідно хоча б тому, що вона розставляє всі крапки над "і", перекреслює брехню та маніпуляції проросійських політиків, які звинувачують у невиконанні Мінську саме українську сторону.

Треба чітко доносити до українського суспільства та міжнародної спільноти, хто насправді несе відповідальність за відсутність прогресу та зриває мирний процес.

Отже, подібні заяви російської сторони треба ретельно фіксувати та придавати якомога більше широкому розголосу.