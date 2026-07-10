Залужний висловив песимізм щодо перспектив війни в Україні: що обумовило позицію ексголовкома

Колишній головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний 8 липня опублікував у пресі свою колонку, де заявив, що в російсько-українській війні на виснаження не можна говорити про перемогу на полі бою ні для Росії, ні для України.

Коментуючи в етері 24 Каналу висловлювання Залужного, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов зазначив, що коли лунають думки, що ексголовком ЗСУ нібито не вірить в перемогу України, то важливо розуміти, який він вкладає сенс у це поняття.

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В чому Залужний вбачає перемогу України?

Зі слів виконавчого директора центру прикладних політичних досліджень "Пента", для Залужного, як військового, перемога – це повернення на кордони до 2014 року. На думку Леонова, він намагається зараз трохи остудити гарячі голови тих, хто нині вважає, що у війні наступила переломна мить.

Залужний у своїй колонці пояснив, що Росія не здатна нині окупувати Україну військовим шляхом, а Україна поки не може тим же способом звільнити захоплену російською армією територію.

Є ще один нюанс, на який, можливо, звертає увагу Валерій Залужний, що для України вочевидь найбільш сприятливою миттю було б закінчення вогню і швидкий вступ як мінімум до Європейського Союзу,

– озвучив Леонов.

Однак, як наголосив виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента", поки що спостерігається, що Україна не тільки не нарощує свої зусилля і рух до Євросоюзу, а згідно з останнім розглядом в Європарламенті нашого прогресу, вона навіть втрачає свої позиції, а Молдова нашу державу тим часом суттєво випереджає.

З цього погляду ми маємо розуміти, що от зараз не тільки все буде вирішуватись на полі бою, а і зокрема в парламенті президентом, який має очолити реформи для вступу в Європейський Союз, оскільки швидке відновлення України й гарантії безпеки без членства в ЄС – неможливі в найближчому часі,

– підсумував Леонов.

Аналіз стратегії Залужного: дивіться у відео