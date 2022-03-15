Відповідну заяву Стефанчук зробив під час звернення 15 березня. Того дня повідомили, що фракцію "Опозиційна платформа – За життя" покинули Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман, Ігор Абрамович і Вадим Столар.

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Сьогодні ми оголосили про вихід деяких членів фракції ОПЗЖ з їхньої фракції. Я знаю, що такі заяви – ще надходять,

– заявив Стефанчук.

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