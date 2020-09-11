Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що не писала заяву про відставку за власним бажанням. Вона наголосила, що такий крок був би безвідповідальним з її боку.

Генпрокурорка наголосила, що не писала такої заяви ні вчора, ні тиждень тому. Таку заяву вона зробила під час інтерв'ю в програмі "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє 24 канал.

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Як Венедіктова прокоментувала чутки про свою відставку

Вона запевнила, що не збирається писати заяву про відставку. Вона зазначила, що їй важлива ця робота.

Я не прийшла посидіти в кріслах. Я прийшла щось змінити. В мене є шанс і я його не втрачу,

– наголосила глава Офісу генпрокурора.

За її словами, якщо Верховна Рада захоче, то зможе звільнити її в установленому законом порядку. За її словами, до тих пір їй є чим зайнятись. Зокрема, Венедіктова похвалилась розробкою стратегії розвитку Офісу генпрокуратури.

Водночас вона сказала, що точно знає, хто запускає чутки про її відставку, але поки не назвала конкретних прізвищ.

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