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"Зайдумайтесь над цифрами": В ОБСЄ назвали кількість цивільних жертв на Донбасі за травень

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У травні на Донбасі загинуло 10 цивільних осіб
У травні на Донбасі загинуло 10 цивільних осіб / Фото з відкритих джерел

У травні цього року на окупованому Росією Донбасі через військовий конфлікт загинуло 10 цивільних людей та ще 25 отримали поранення.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг у Twitter.

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За його словами, майже 4 роки тому сторони обіцяли відвести озброєння, розвести сили і формування, припинити вогонь і насильство та уникнути жертв серед мирного населення сходу України.

Але натомість, лише в травні ми підтвердили 35 жертв серед цивільного населення – 10 загиблих і 25 поранених. 35 осіб лише за один місяць, чиї життя забрали або невідворотно зіпсували,
– заявив Хуг.

Водночас, глава СММ ОБСЄ наголосив, що "тим, хто давав обіцянки, слід задуматися над цим цифрами".

Нагадаємо, 8 травня у селищі Залізне поблизу Торецька внаслідок влучання снаряду проросійських бойовиків загинула 15-річна дівчинка Дар'я Каземирова, яка лише три дні тому відсвяткувала свій день народження. Додамо, що школярка Дар'я була справжньою українською патріоткою. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook вона публікувала фото із національною символікою. Поліція розслідує цей інцидент за статтею "Теракт".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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