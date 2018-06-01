"Зайдумайтесь над цифрами": В ОБСЕ назвали количество гражданских жертв на Донбассе за май
В мае этого года на оккупированном Россией Донбассе из-за военного конфликта погибли 10 гражданских лиц и еще 25 получили ранения.
Об этом заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Twitter.
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По его словам, почти 4 года назад стороны обещали отвести вооружение, развести силы и формирования, прекратить огонь и насилие и избежать жертв среди мирного населения востока Украины.
Но вместо этого, только в мае мы подтвердили 35 жертв среди гражданского населения – 10 погибших и 25 раненых. 35 человек только за один месяц, чьи жизни унесли или неотвратимо испортили,
– заявил Хуг.
В то же время, глава СММ ОБСЕ подчеркнул, что "тем, кто давал обещания, следует задуматься над этим цифрами".
Напомним, 8 мая в поселке Железный вблизи Торецка вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дарья Каземирова, которая всего три дня назад отпраздновала свой день рождения. Добавим, что школьница Дарья была настоящей украинской патриоткой. В частности, на своей странице в Facebook она публиковала фото с национальной символикой. Полиция расследует этот инцидент по статье "Теракт".