На зайнятих територіях окупанти живуть у будинках місцевих, а цивільних тримають у заручниках

Ворожі війська використовують будинки мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Людей натомість тримають у заручниках.

Окрім того, окупанти продовжують мародерити й знущатися з мирних жителів. Про це повідомили в Генштабі 1 квітня.

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У будинках місцевих вороги розмішують своїх військових.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів,

– мовиться в повідомленнях.

В окремих районах окупанти намагаються змусити підприємців перейти на розрахунок за товари російськими рублями.

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