Олена Зайцева, яка спричинила смертельну аварію у Харкові, заплатила перші компенсації постраждалим у ДТП. Адвокатка Лариса Матвєєва розповіла, що її клієнти отримали на рахунки приблизно 30 гривень.

Мізерна компенсація від Зайцевої

Від Зайцевої нещодавно надійшли перші платежі, розповіла захисниця потерпілих у ДТП Лариса Матвєєва, пише "Сегодня".

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Двом постраждалим надійшли суми, які трохи перевищують 30 гривень,

– зазначила Матвєєва.

Та додала, що ніхто не вважає, що ув'язнення на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої. Крім того, ніхто не вірить у те, що вона кається.

Адвокатка постраждалих також повідомила, що бачила фото, на яких Олена Зайцева начебто засмагає на сонці у в'язниці. Однак не прокоментувала цю інформацію.

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