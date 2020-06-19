Зайцева заплатила перші компенсації постраждалим у ДТП: сума вражає
Олена Зайцева, яка спричинила смертельну аварію у Харкові, заплатила перші компенсації постраждалим у ДТП. Адвокатка Лариса Матвєєва розповіла, що її клієнти отримали на рахунки приблизно 30 гривень.
Мізерна компенсація від Зайцевої
Від Зайцевої нещодавно надійшли перші платежі, розповіла захисниця потерпілих у ДТП Лариса Матвєєва, пише "Сегодня".
Зверніть увагу Як відбуває покарання Олена Зайцева: знаходить навіть час для засмаги – фото
Двом постраждалим надійшли суми, які трохи перевищують 30 гривень,
– зазначила Матвєєва.
Та додала, що ніхто не вважає, що ув'язнення на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої. Крім того, ніхто не вірить у те, що вона кається.
Адвокатка постраждалих також повідомила, що бачила фото, на яких Олена Зайцева начебто засмагає на сонці у в'язниці. Однак не прокоментувала цю інформацію.
Смертельна ДТП у Харкові: основне
- Аварія трапилася 18 жовтня 2017 року. На перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg.
- Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов.
- Внаслідок ДТП автівка Зайцевої вилетіла на тротуар і на смерть збила групу пішоходів.
- Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.
- Суд тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань.
- У підсумку і Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.
- У лютому 2019 року Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.
- У серпні 2019 року апеляційний суд у Харкові залишив вирок Зайцевій та Дронову без змін.
- На початку квітня 2020 року це рішення підтвердив і Верховний Суд.