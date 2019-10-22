Зайцева і Дронов не виплатили компенсації потерпілим за ДТП, – адвокат

Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці та зобов’язали виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП за трагедію, яка трапилася 8 жовтня 2017 року. Однак досі ніхто з засуджених не виплатив грошей.

Адвокат Дмитро Марцоні у фейсбуці написав, що після винесення рішення апеляційним судом пройшло фактично 2 місяці, але з потерпілих, яких він представляє, ніхто не отримав ні копійки.

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За словами адвоката, ніхто із засуджених навіть не ініціював переговори про компенсацію. Марцоні стверджує, що потерпілі особливо ні на що від Зайцевої та Дронова не розраховують.

Хоча і один, і другий мають можливість працювати в місці відбування покарання і хоч якісь гроші виплачувати людям. І справа навіть не в сумах, а в тому, що це правильно і це по совісті,

– підкреслив адвокат.

Одразу після смертельної ДТП на рахунки родичів загиблих та постраждалих почали надходити по 50 тисяч допомоги від Зайцевої. Однак люди від грошей відмовлялися. Згодом виплатити компенсацію зобов’язав суд.

До речі, адвокат Дронова заявляв, що у підзахисного немає грошей на виплату компенсації постраждалим. За його словами, для пошуку коштів можна продати автомобіль Дронова, але суд відмовив.

До теми: У справі смертельної ДТП із Зайцевою з'явилися неочікувані деталі

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії.



Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.