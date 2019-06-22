Збережімо нашу історію: об'єкти Чорнобиля мають стати всесвітньою спадщиною

З'явилася петиція про надання об'єктам Чорнобиля статус світової спадщини ЮНЕСКО.

Надання вибраним об'єктам Чорнобильської зони статусу Місця світової спадщини ЮНЕСКО – гарантія їх збереження, потужний засіб поширення чорнобильського досвіду та позитивного іміджу України в світі. Надання статусу різко збільшить потік міжнародних туристів в Україну, сприятиме визнанню подвигу ліквідаторів, – каже ініціатор петиції Сергій Мирний, ліквідатор (командир взводу радіаційної розвідки 25-ї бригади хімзахисту 1986 року), еколог, директор з науково-методичної роботи "Чорнобиль Тур", голова Асоціації чорнобильського туризму .

Повний текст петиції за посиланням.

Для того, аби підтримати петицію, потрібно зареєструватися або авторизуватися на сервісі та натиснути кнопку "Підписати". Зарахування вашого голосу відбудеться одразу ж. Електрона петиція, що адресована президенту України, буде розглянута ним за умови збору на її підтримку не менш як 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення.

Більше інформації щодо роботи електронного сервісу тут.

Якщо вам не байдужа доля Чорнобиля, підписуйте петицію та поширюйте інформацію у соціальних мережах.

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