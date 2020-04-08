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      Кабмін закликав Раду збільшити штрафи за підпал трави

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      Кабмін закликав Раду збільшити штрафи за підпал трави / kmu.gov.ua

      Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ініціював перед Радою збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за підпал сухих трави і листя, що забруднює повітря та вбиває екосистему. Так, на розгляд парламенту уряд передав відповідний законопроєкт.

      На сьогодні штрафи становлять від 340 до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

      До теми Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання

      "Суспільство давно ставило вимогу посилити відповідальність за подібні речі. Сьогодні є і навмисні підпали, є ненавмисні – виключно з безвідповідальності. Але та шкода, яка завдається природі, економіці України, ставить під загрозу часом підприємства критичної інфраструктури, часом складається у десятки і сотні мільйони гривень", – сказав на засіданні у ряду прем’єр Денис Шмигаль.

      Які наслідки має спалювання сухих трави і листя

      • гинуть тварини;
      • руйнуються гнізда птахів;
      • хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин;
      • знижується родючість ґрунту;
      • змінюється клімат;
      • забруднюється повітря;
      • пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

      Новина доповнюється…

      Дивіться відео, чому не можна спалювати сухі траву і листя:

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Законодавство Денис Шмигаль Верховна Рада Новини України Кабінет Міністрів України Пожежа Штрафи Екологія Новини політики
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