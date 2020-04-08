Кабмін закликав Раду збільшити штрафи за підпал трави

Кабінет Міністрів на засіданні 8 квітня ініціював перед Радою збільшення штрафів та введення кримінальної відповідальності за підпал сухих трави і листя, що забруднює повітря та вбиває екосистему. Так, на розгляд парламенту уряд передав відповідний законопроєкт.

На сьогодні штрафи становлять від 340 до 1360 гривень для громадян, а для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень.

До теми Чому не можна спалювати листя: наслідки і покарання

"Суспільство давно ставило вимогу посилити відповідальність за подібні речі. Сьогодні є і навмисні підпали, є ненавмисні – виключно з безвідповідальності. Але та шкода, яка завдається природі, економіці України, ставить під загрозу часом підприємства критичної інфраструктури, часом складається у десятки і сотні мільйони гривень", – сказав на засіданні у ряду прем’єр Денис Шмигаль.

Які наслідки має спалювання сухих трави і листя

гинуть тварини;

руйнуються гнізда птахів;

хворіють люди, підвищується ризик виникнення пухлин;

знижується родючість ґрунту;

змінюється клімат;

забруднюється повітря;

пожежі в екосистемах можуть спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісових насаджень.

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