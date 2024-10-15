За збір грибів в Україні можна отримати штраф: яка сума у 2024 році

В Україні посилили відповідальність за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Верховна Рада України ухвалила відповідний Закон 10 жовтня 2024 року.

Про це говориться в Законі щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини.

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За збір грибів можна отримати штраф

Законодавство передбачає посилення відповідальності за незаконну вирубку дерев, пошкодження або знищення лісів, а також нелегальний продаж деревини. Також документ встановлює штрафи за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід.

Отже, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 70), за самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід на заборонених територіях або в місцях, де їх збір можливий лише за наявності лісових квитків, передбачено накладення штрафу:

для громадян – від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 гривень до 51 гривень;

на посадових осіб – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 гривень до 119 гривень.

Проте, після ухвалення законороєкту штрафи посиляться.

Який буде штраф за збір грибів

Після набуття чинності законопроєктом №9665, українці будуть зобов'язані сплачувати штраф у розмірі від 425 до 850 гривень. Зокрема, за збирання дикорослих плодів, горіхів та ягід із порушенням встановлених строків передбачена відповідальність у вигляді штрафу на вказану суму:

для громадян – від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумі, тобто від 425 гривень до 850 гривень;

для посадових осіб – від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 1 700 гривень до 5 100 гривень.

Закон забезпечить надійний правовий захист довкілля від незаконної вирубки, пошкодження або знищення дерев і чагарників, незаконного обігу, а також збільшить штрафи за збирання грибів, горіхів, плодів і ягід у заборонених місцях.