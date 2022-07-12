Захищають нас на передовій: допоможіть придбати бус для саперного підрозділу чортківської ТРО

Впродовж 5-ти місяців українські захисники та захисниці ведуть боротьбу на головному фронті. Слід пам'ятати про них "в тилу" й відгукуватися на їхні прохання.

Збір коштів на бус для саперів чортківської ТРО

Ми повинні сприяти нашій перемозі, а це можна робити, збираючи кошти на транспорт, якого потребують військові. Так, волонтерська організація "Паляниця" відкрила збір коштів на бус для саперів чортківської ТРО, й закликає долучатися.

Зауважте Військові з 24 ОМБр імені короля Данила збирають гроші на вантажівку: деталі

В своїх сторіс і постах "Паляниця" неодноразово підкреслювала, що допомагає лише військовим, які вже є на передовій, або виїжджають туди. Зараз вирішила допомогти чортків'янам, які захищають Україну на Донеччині.

Ми не можемо бути осторонь, тому робимо те, що виходить найкраще – допомагаємо. Отже, ми розпочинаємо збір коштів на бус для саперного підрозділу 105 бригади 80 батальйону чортківської ТРО,

– йдеться у повідомленні.

Спеціально для цього волонтерська організація відкрила банку на монобанку.

Номер картки Банки: 5375 4112 0246 6871

"Паляниця" має на меті зібрати 200 000 доларів. Тож давайте допоможемо зробити це якнайшвидше, адже всім добре відомо, що так, як вміють донатити українці, більше не може ніхто – нам все під силу!



Збір коштів на бус для саперів чортківської ТРО / Фото з інстаграму @palianytsia_chortkiv

Варте уваги – Свіжі втрати росіян станом на 12 липня: дивіться відео