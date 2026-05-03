Збирається вигравати інформаційну війну їхніми руками: як Росія "перевиховує" українських дітей

Росія на окупованих територіях продовжує впливати на свідомість не тільки дорослих, але й насамперед українських дітей. Через роботу пропаганди та інших чинників підлітки стають учасниками інформаційної війни, яку веде Росія.

Журналіст-розслідувач 24 Каналу Мар'ян Чупак розповів, під яким впливом перебувають діти на окупованих територіях. Він зазначив методи, до яких вдаються пропагандисти, щоб "перепрограмовувати" молоде покоління.

Що таке "Юнармія" та як ця організація впливає на дітей?

З моменту окупації українських територій росіяни взялися за ідеологічну роботу щодо українських дітей. Один з яскравих прикладів результату їхньої "праці", історія дівчинки Каті з окупованого Генічеська.

А коли її місто окупували росіяни, невдовзі Катя вступила у "Юнармію", стала юним кореспондентом і почала записувати пропагандистські відео на підтримку президента Росії.

"Юнармія" – ця система виховання підлітків, майбутніх солдатів, які будуть здійснювати агресію проти інших країн. Вона була заснована у 2016 році тодішнім міністром оборони Сергієм Шойгу з метою, аби з російських підлітків і, зокрема підлітків з окупованих територій, вирощувати солдатів, які підуть воювати за російську армію", – наголосив журналіст-розслідувач.

Варто знати. За інформацією начальника головного штабу "Юнармії" Владислава Головіна, станом на 2025 рік близько 12 тисяч дітей зі всієї Росії, а також, імовірно, з окупованих територій, доєдналися до російської армії.

Загалом, за його словами, у "Юнармії" є також пропагандистська програма "Юнкор", яка готує не просто військових, а майбутніх Соловйових, Симоньян, які будуть транслювати пропаганду Кремля.

Що стало поштовхом до розслідування журналістів?

Українські журналісти 24 Каналу, OCCRP, KibOrg провели велике розслідування щодо діяльності "Юнармії" та її впливу на дітей та підлітків. Робота над цією темою розпочалась з того, що журналісти KibOrg отримали певні злиті документи, які стосувалися медіафоруму "Юнкор" у Москві. На цей захід збирали дітей з різних регіонів Росії, зокрема, з окупованих територій.

Так ми отримали списки дітей, їхні імена, дізналися про Катю, почали досліджувати її історію. Потім почали аналізувати, чого навчають дітей на цьому медіафорумі. Це були лекції з героями так званої "СВО", які розповідали про те, як вони пройшли фронт і що потрібно робити юним кореспондентам,

– наголосив Чупак.

Також українські журналісти дослідили закритий відеокурс "Юнкору", до якого вони отримали доступ. "Наставники" юних кореспондентів повторювали наративи російської пропаганди. Мовляв, вони мають не втомлюватися писати про героїв так званої "СВО", брати в них інтерв'ю. Також юним кореспондентам розповідали про те, що вони мають орієнтуватися на російських воєнкорів.

Журналіст-розслідувач звернув увагу, що у матеріалах, які готують юнкори поширена мова ненависті до українців. Адже Росія навчає дітей, зокрема з окупованих територій, бути пропагандистами. Вони не просто створюють сюжет на нейтральні теми, вони записують інтерв'ю з героями так званої "СВО", їх навчають ненавидіти Україну та дискредитувати українську армію.

Зокрема у нашому розслідуванні ми цитуємо Марину з Херсонщини, яка писала, що "українська армія – це чума, яку потрібно стирати з лиця землі". Ну, на жаль, це не є рідкість, – підкреслив він.