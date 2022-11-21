На знак протесту проти свавілля влади: збірна Ірану відмовилася співати гімн – відео

В Катарі триває чемпіонат світу з футболу. Перед початком поєдинку з Англією іранські футболісти відмовилися виконувати гімн країни.

В Катарі стартував 22-й чемпіонат світу з футболу. У понеділок, 21 листопада, у матчі групи В зустрічаються збірні Англії та Ірану.

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На офіційній церемонії, яка передувала початку матчу, гравці збірної Ірану відмовилися виконувати національний гімн. Таким чином футболісти висловили протест проти злочинної політики режиму.

Відео протесту гравців збірної Ірану

Як відомо, в Ірані тривають антиурядові протести, які почалися через убивство Махси Аміні.

Протести свого народу підтримав легендарний бомбардир збірної Ірану Алі Даеї. У жовтні його заарештували. Повідомлялось про те, що його навіть засудили до смертної кари.

Нагадаємо, що в одній групі з Іраном грають національні команди Англії, США та Уельсу.