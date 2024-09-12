Збірна України з футзалу подякувала воїнам ЗСУ за можливість грати на чемпіонаті світу-2024

У суботу, 14 вересня, в Узбекистані стартує чемпіонат світу з футзалу. За нагороди турніру боротиметься збірна України.

Напередодні початку чемпіонату світу-2024 з футзалу збірна України записала відео. У ньому футболісти та головний тренер команди подякували нашим захисникам та захисницям.

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Полум'яне звернення гравців збірної України

На кадрах відеоролика зі словами подяки воїнам ЗСУ виступили Олександр Сухов, Ростислав Семенченко, Петро Шотурма, Юрій Савенко, Михайло Зварич, Ігор Чернявський та Олександр Педяш, а також наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко.

"Збірна України зіграє на чемпіонаті світу. Проте ми усвідомлюємо, завдяки кому можемо представляти нашу країну на світовій арені. Ми завдячуємо кожному і кожній, хто боронить нашу Батьківщину.

Футзал та український спорт продовжують жити. Ми пам’ятатимемо усіх, хто віддав у цій війні найдорожче – своє життя.

Слава Україні. Героям слава", – йдеться у зверненні збірної.

Відео зі словами подяки гравців збірної України

Нагадаємо, що збірна України потрапила до групи С, де зустрінеться з командами Аргентини, Афганістану та Анголи. Перший матч "синьо-жовті" зіграють 15 вересня проти Аргентини.

Усі матчі чемпіонату світу, в тому числі за участю України, ексклюзивно транслюватимуть на платформах Суспільного.