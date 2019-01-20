Збитки могли складати до 1,5 мільярда гривень, – Лещенко про газові схеми братів Дубневичів

У братів Дубневичів є теплові електроцентралі в округах, за якими вони обиралися в парламент, скупивши ці території під корінь. Але місцеві мешканці часто навіть не уявляють, що ті блага, за які вони жертвували Дубневичам свої голоси, були подаровані їм за віджаті в них же гроші.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, НАБУ виявило, що схематоз Дубневичів будувався завдяки різниці в цінах на газ для різних споживачів – для населення нижче, для бізнесу – дорожче.

Теплові електроцентралі Дубневичів брали дешевий газ, який мав іти на виробництво тепла для населення й перетворювали його на електроенергію, яку потім продавали на ринку,

– зазначив Лещенко.

Він додав, що збитки від такої діяльності Дубневичів могли складати астрономічну суму – від 700 мільйонів до 1,5 мільярда гривень, як випливає з документів суду, куди слідчі зверталися за санкціями на обшук. Оперуючи такими потоками, схемами на газі та "Укрзалізниці", брати Дубневичі потрапили на перші шпальти газет у 2016 році, коли було опубліковано перші електронні декларації чиновників.

У львівських братів-мажоритарників готівки виявилося, за їх же словами, на суму понад 715 мільйонів гривень. Плюс сотні – не десятки, а сотні – об'єктів нерухомого майна. Це – абсолютне перше місце в книзі рекордів української корупції,

– наголосив нардеп.

Лещенко переконаний, що українці ніколи не зможуть отримати чесну владу, ніколи не позбудуться корупціонерів у парламенті, якщо не поміняють закон про вибори, заборонивши злочинну мажоритарку. "Саме за нею було обрано братів Дубневичів до парламенту", – пояснив він.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 20 січня 2019 року