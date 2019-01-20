16:58
20 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Налякана Росія. Подарунок для Путіна
      Вєсті Кремля
      19:06, 19 січня
      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків
      Вєсті.UA
      16:12, 19 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Збитки могли складати до 1,5 мільярда гривень, – Лещенко про газові схеми братів Дубневичів

      682 Читать новость на русском
      Ярослав та Богдан Дубневичі
      Ярослав та Богдан Дубневичі / Соцмережі

      У братів Дубневичів є теплові електроцентралі в округах, за якими вони обиралися в парламент, скупивши ці території під корінь. Але місцеві мешканці часто навіть не уявляють, що ті блага, за які вони жертвували Дубневичам свої голоси, були подаровані їм за віджаті в них же гроші.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

      Читайте також: Луценко не підписав подання САП про зняття недоторканності з Ярослава Дубневича: відома причина

      За його словами, НАБУ виявило, що схематоз Дубневичів будувався завдяки різниці в цінах на газ для різних споживачів – для населення нижче, для бізнесу – дорожче. 

      Теплові електроцентралі Дубневичів брали дешевий газ, який мав іти на виробництво тепла для населення й перетворювали його на електроенергію, яку потім продавали на ринку,
      – зазначив Лещенко.

      Він додав, що збитки від такої діяльності Дубневичів могли складати астрономічну суму – від 700 мільйонів до 1,5 мільярда гривень, як випливає з документів суду, куди слідчі зверталися за санкціями на обшук. Оперуючи такими потоками, схемами на газі та "Укрзалізниці", брати Дубневичі потрапили на перші шпальти газет у 2016 році, коли було опубліковано перші електронні декларації чиновників.

      У львівських братів-мажоритарників готівки виявилося, за їх же словами, на суму понад 715 мільйонів гривень. Плюс сотні – не десятки, а сотні – об'єктів нерухомого майна. Це – абсолютне перше місце в книзі рекордів української корупції,
      – наголосив нардеп.

      Лещенко переконаний, що українці ніколи не зможуть отримати чесну владу, ніколи не позбудуться корупціонерів у парламенті, якщо не поміняють закон про вибори, заборонивши злочинну мажоритарку. "Саме за нею було обрано братів Дубневичів до парламенту", – пояснив він.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 20 січня 2019 року

       

      Теги: Новини України Сергій Лещенко Відеоблоги Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Газ Енергетика Корупція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      сьогодні , 15:31 Як брати Дубневичі наживаються на пасажирах української залізниці
      Сергій Лещенко 383
      Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      сьогодні , 15:29 Директор "Арени Львів": про проблеми стадіону, матчі збірної України та концерт Стінга
      1444
      Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      сьогодні , 14:00 Чому серед кандидатів у президенти України так мало жінок і які у них шанси
      Інна Жолобович 3668
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сьогодні , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 1443
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сьогодні , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 3938
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук