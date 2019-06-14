Збиття MH-17 над Донбасом: імена підозрюваних назвуть 19 червня

Спільна слідча група, яка займається розслідуванням катастрофи авіарейсу МН-17 Malaysia Airlines в 2014 році, незабаром оприлюднить імена підозрюваних у жорстокому злочині.

Їх мають назвати у Нідерландах під час анонсованої міжнародною слідчою групою прес-конференції 19 червня. Окрім того, міжнародні слідчі розкажуть про "прогрес, досягнутий у кримінальному розслідуванні катастрофи рейсу MH17". Напередодні прес-конференції буде проведена закрита зустріч для родичів жертв катастрофи. Про це інформує NOS.

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Раніше міжнародна слідча група повідомляла, що лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітній бригаді російських Збройних сил. Установку із Курська на Донбас привезли 25 червня 2014 року, а після катастрофи повернули назад.

На корпусі залишків двигуна ракети, які оглянули міжнародні експерти, був номер, що вказує на російського виробника – Долгопрудненське науково-виробниче підприємство.

Що відомо про катастрофу рейсу MH17 в небі над Донбасом?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом поблизу Тореза збили пасажирський літак "Боїнг-777". Він прямував з Амстердама до Куала-Лумпура. В авіакатастрофі загинули усі пасажири авіасудна і його екіпаж – 298 людей.



Австралія, Нідерланди та США вважають, що за збиття пасажирського літака відповідальна Росія. Москва ж традиційно відкидає причетність до катастрофи.



Все, що слід знати про катастрофу рейсу MH-17:інфографіка