Зброя має бути в суспільства: за якої умови українські суди будуть захищати громадян?
Час європейських пігулок для лікування вітчизняної судової системи минув.
Колись я працював на один з проєктів міжнародної технічної допомоги, що його фінасував USAID. Тоді серед моїх колег було популярне прислів'я: "Чим гірші справи з демократією в країні, тим більші шанси на нові проєкти в сфері демократизації". В цьому жарті – уся трагедія всіх цих проектів. Бо чим гірше справи у певній сфері, тим більше шанси на продовження і навіть збільшення фінасування.
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Чому нашій судовій системі не допоможуть гроші із Заходу?
Десятки, якщо не сотні мільйонів доларів та євро, які наші західні партнери витратили та продовжують витрачати на судову реформу в Україні, мають наслідком повний колапс системи судочинства. Суди стали територією вовків. А західні концепти недоторканності суддів, їхньої непідлеглості іншим гілкам влади та особливих (зокрема фінасових) гарантій їхньої незалежності перетворили судову систему на заповідник, в якому вовки чудово почуваються, розмножуються і живуть у повній безкарності за свої злодіяння.
Що робить притомна людина, яка бачить, що виконання приписів лікаря, який дійсно колись вилікував себе, тільки погіршують стан хворого? Правильно – змінює як лікаря, так і стратегію лікування.
Я певен, що в ситуації, коли судова система фактично перетворилась на безкарну та безвідповідальну судову мафію, для її лікування потрібна максимальна залежність суддів від суспільства. Таку залежність судді відчують, якщо на конституційному рівні буле закріплено право громадян вільно володіти зброєю та носити її.
Тільки тоді у суддів з'явиться відчуття, що є межа беззаконня, за якою людина ладна сісти пожиттєво, але помститись за свою попрану гідність. Суди лінча – це ж лише симптом неправосудності чи дисфункційності офіційної судової системи. А зброя в руках вільних громадян – це право на останню касацію, за яку людина іноді ладна заплатити власним життям.
У вовків немає ані совісті, ані емпатії. Але в них є природній страх і інстинкт самозбереження. Тому вони чудово розуміють голос зброї.
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Час європейських пігулок для лікування вітчизняної судової системи минув. Наразі потрібно негайно везти пацієнта в операційну.
P.S. Для любителів вільних інтерпритацій моїх текстів. Цей текст в жодному разі не заклик до насилля проти суддів. Це заклик лікувати вітчизняну судову систему уконституюванням в Україні аналогу Другої поправки до Конституції США.