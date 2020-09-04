Час європейських пігулок для лікування вітчизняної судової системи минув.

Колись я працював на один з проєктів міжнародної технічної допомоги, що його фінасував USAID. Тоді серед моїх колег було популярне прислів'я: "Чим гірші справи з демократією в країні, тим більші шанси на нові проєкти в сфері демократизації". В цьому жарті – уся трагедія всіх цих проектів. Бо чим гірше справи у певній сфері, тим більше шанси на продовження і навіть збільшення фінасування.

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Чому нашій судовій системі не допоможуть гроші із Заходу?

Десятки, якщо не сотні мільйонів доларів та євро, які наші західні партнери витратили та продовжують витрачати на судову реформу в Україні, мають наслідком повний колапс системи судочинства. Суди стали територією вовків. А західні концепти недоторканності суддів, їхньої непідлеглості іншим гілкам влади та особливих (зокрема фінасових) гарантій їхньої незалежності перетворили судову систему на заповідник, в якому вовки чудово почуваються, розмножуються і живуть у повній безкарності за свої злодіяння.