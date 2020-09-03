Теракт проти України: чому суддя Вовк таке ж зло, як і Путін?
Історія про "Приватбанк", Суркісів і $350 млн – це передусім історія про непокаране зло.
Як відомо, рішення у справі ухвалив горезвісний суддя Вовк, якого всі постмайданні влади юзають у власних шкурних інтересах.
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Але іронія долі в тому, що вони приходять і йдуть, а цей суддя залишається. Вовк – константа, обличчя некрозу нашої судової системи, вилікувати який годі й сподіватися.
Масштаби його персональної руйнівності невпинно зростають. Ще якихось шість років тому він виписував штрафи за Майдан, а вже сьогодні на замовлення Суркісів та Коломойського кидає країну на межу стагнації.
Фактично це теракт проти держави.
В певному сенсі слова Вовк та його винаймачі – не менш небезпечні вороги України, ніж Путін. Вороги, яких можна і потрібно було давно позбутися, якби спокуса поюзати їх не була такою непереборною.
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