Історія про "Приватбанк", Суркісів і $350 млн – це передусім історія про непокаране зло.

Як відомо, рішення у справі ухвалив горезвісний суддя Вовк, якого всі постмайданні влади юзають у власних шкурних інтересах.

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Але іронія долі в тому, що вони приходять і йдуть, а цей суддя залишається. Вовк – константа, обличчя некрозу нашої судової системи, вилікувати який годі й сподіватися.

Масштаби його персональної руйнівності невпинно зростають. Ще якихось шість років тому він виписував штрафи за Майдан, а вже сьогодні на замовлення Суркісів та Коломойського кидає країну на межу стагнації.

Фактично це теракт проти держави.