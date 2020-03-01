Зброя від Коломойського: навіщо олігарх почав новий бізнес?

Коломойський, Боголюбов, Палиця і Кіперман створили компанії для виробництва 155 мм снарядів і гарматних стволів.

Но это не похоже на оружейный бизнес, а скорее, на какой-то политический проект.

13 февраля сенсационно прозвучала новость о том, что Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Игорь Палица и Юрий Киперман – создатели группы "Приват", 29 января создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений.

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Список учредителей большой – в том числе граждане США и партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Судя по составу дело намечается очень серьезное и масштабное.

Однако настораживает, что соучредителем "Таргет-М" стала американская компания "Грей Фокс Интернешнл".

Вспомнилось, что 15 января НАБУ выдвинуло подозрение бывшему замминистра экономики Юрию Бровченко в растрате 8,2 миллионов долларов государственных средств по очень громкому делу – "Укроборонпром" по согласованию с Бровченко перечислил деньги американской компании за поставку производственной линии 155 мм снарядов на завод "Артема", но деньги исчезли, оборудование не поставлено, план производства был сорван. Провальный контракт Бровченко и "Укроборонпром" заключили с американской компанией... "Грей Фокс Лоджистикс".

Какое похожее название. Но не только это совпадение удивляет.

Источники Цензор.Нет, близкие к владельцам компании "Таргет", утверждают, что американские соучредители обещают привлечь в Украину инвестиции и технологии из США в производство 155 мм снарядов и даже в производство артиллерийских стволов 155 мм. Якобы американские соучредители заявляют, что у них есть экспортные заказы на 155 мм снаряды и стволы, и они считают, что выгодней всего это производить в Украине.

Возможно ли сие?

155 мм артиллерийские снаряды и стволы орудий 155 мм – это особо важная военная технология. Орудия 155 мм производятся на трех государственных арсеналах США, это не доверяется частным фирмам, это собственность правительства США. Могут ли продать американцы эти технологии частным фирмам? Нет. Только государству.

Для экспорта такого высокого уровня необходима специальная лицензия, которую надо согласовывать в Вашингтоне. Можно ли это сделать без участия украинских дипломатов и военных? Нет.

Для организации производства надо не просто купить производственную линию – надо приобрести американского качества сталь, другие материалы, специальное оборудование для стволов и снарядов, причем такого качества, которое в Украине не производится, надо создавать целый производственный комплекс. Все это надо налаживать, все эти материалы также лицензируются, будет ли выгодно такие снаряды производить на экспорт? Нет. Очевидно, такой проект может быть рассчитан только на внутренний рынок Украины.

Закупка технологий вообще гораздо дороже, чем покупки самой боевой техники. Ведь американцы продают своим союзникам самоходные гаубицы М109 по бросовым ценам – так, Латвия купила американские САУ 155 мм по смешной цене 140 тысяч евро за штуку! Да и производство снарядов 155 мм широко распространено в мире. Если есть договоренность с Вашингтоном, то гораздо дешевле получить орудия и снаряды с американских складов по программе военной помощи.

Вот только проблема в том, что Украине продавать орудия калибра 155 мм и снаряды к ним пока ни одна страна не готова. Только Турция продала небольшую партию снарядов для испытаний после многомесячных переговоров. К сожалению, по многим видам вооружений поставка в Украину до сих пор закрыта. Поэтому потребность в производстве в Украине своих снарядов и своих орудий 155 мм есть. Я поддерживаю конкуренцию, и приветствую желание частных компаний производить вооружение и привозить технологии. Но за этим должен стоять трезвый расчет, чтобы не загнать государство в проблемы.

Бизнеса и технологий в этом проекте пока не видно, а вот политическая заявка и резонанс громкие. Пока цель этой игры не ясна, и не ясно, зачем такая толпа известных людей записалась в учредители. Но это явный признак, что ожидаются действия.

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