Збройний опір російській окупації готові чинити майже 70% українців: опитування

Дослідницька агенція Info Sapiens провела для Британського дослідницького агентства OРБ всеукраїнське національне опитування.

Опитування проводилось у період з 3 до 4 березня 2022 року.

За даними всеукраїнського опитування, проведеного після одного тижня війни Росії проти України, 67% українців готові особисто чинити збройний опір для припинення російської окупації України. Серед них 78% чоловіків та 59% жінок.

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Вибірка дослідження складає 1024 респонденти. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення.

Опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Воно також не охоплює українців, що виїхали за кордон.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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