Старезний чоловік з набряками: поява Путіна на параді спричинила нові питання про його здоров'я

Поява російського президента Володимира Путіна на параді у Москві 9 травня спричинила хвилю обговорень стосовно стану його здоров'я. Увагу привернув його зовнішній вигляд – постарілий вигляд і набрякле обличчя.

Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Що не так із виглядом Путіна?

Видання пише, що цьогорічний парад відбувся у значно стриманішому форматі, ніж зазвичай. Під час заходу не демонстрували бронетехніку та ракетне озброєння. Увагу привернув і зовнішній вигляд Володимира Путіна.

За оцінками журналістів, присутні були не так зосереджені на змісті його промови, як на помітних змінах у зовнішності російського диктатора, зокрема, таблоїд пише про "пухкі щоки" Володимира Путіна під час цього параду.

Daily Mail навело повідомлення депутата Верховної Ради України VIII скликання, заступника міністра внутрішніх справ у 2019 – 2021 роках Антона Геращенка, який висміяв обличчя "переможця" і керівника "наддержави".

Також навели публікацію телеграм-каналу "Кримський вітер", який, реагуючи на це, вказує, що в історії чимало авторитарних лідерів перед втратою влади або смертю демонстрували помітні ознаки передчасного старіння.

Вчені пов’язують це з хронічним стресом, параноїдальним страхом втрати влади та ізоляцією, які прискорюють старіння організму,

– писали там.

Російський опозиціонер Леонід Невзлін назвав обмежений парад ознакою послаблення позицій Володимира Путіна. На його думку, це святкування стало наочним відображенням стану чинної політичної системи.

Інший противник політики Путіна, Михайло Ходорковський, назвав його старіючим і наляканим диктатором. Він звинуватив російського президента у використанні теми Другої світової війни для власної пропаганди.

"На порожній площі, майже без техніки, під куполом РЕБ він (Володимир Путін – 24 Канал) намагається приватизувати чужу перемогу, щоб виправдати свою ганебну злочинну війну", – вважає російський опозиціонер.

Водночас військовий аналітик і колишній радник міністра оборони України Олексій Копитько заявив, що на параді Володимир Путін виглядав не як впевнений лідер, а як втомлена людина, яка відчуває свою вразливість.

Досвід і навички ще допомагають йому вдягнути правильну маску під час спілкування, але, коли він на секунду опиняється наодинці з собою, все проявляється на обличчі. Невисокий старезний чоловік, що згинається під тиском ваги, яку він уже не може нести,

– цитує його видання.

До речі. Колишній керівник СЗР Микола Маломуж в етері 24 Каналу припускав, що після провального параду російський диктатор, імовірно, може діяти дедалі небезпечніше, а також шукати нові способи тиску.

Чому парад вважають провальним?

Парад у Москві 9 травня тривав лише 45 хвилин. Військової техніки на цьому заході не було, натомість пройшли кабріолети та пролетіли кілька літаків. Перелік гостей був значно меншим, якщо порівнювати з минулими роками.

Під час промови диктатор також заявив про так званий російський характер та силу духу, які нібито зашкодили нацистській Німеччині провести геноцид народів СРСР. Окремо він похвалив окупантів, які воюють проти України.

Associated Press, коментуючи провальний парад, пов'язало відсутність важкої техніки на параді, перебої зі зв'язком і скасування урочистостей у частині міст з напругою всередині країни та побоюванням щодо захисту Москви.