Зелене море в Одесі: чим це небезпечно для екології та людини

В Одесі та Одеській області на місцевих пляжах вода забарвилася у зелений колір. Купатися у такій воді – небезпечно, тому місцеві активно публікують фото та відео у своїх соціальних мережах.

Причиною цвітіння води пояснюють розмноженням мікроскопічних організмів ціанобактерій Nodularia spumigena, які виділяють отруйні речовини. Про це повідомило видання "BBC Україна".

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Таке інтенсивне забарвлення Одеської затоки спостерігають не часто. Фахівці стверджують, що на цвітіння води впливає два фактори:

Рівень солоності води. Забруднення.

"Перше – солоність води зменшилася, інтенсивність цвітіння – збільшилася. Друге – забруднення біогенними елементами: це мінеральні добрива, азотні добрива полів, миючі речовини, недостатньо добре очищені стоки міста, які потрапляють в море після злив", – пояснив біолог та керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський.

Офіційно міська влада купатися у морі не заборонила, проте екологи не радять цього робити.

При контакті зі шкірою можливий розвиток алергічних реакцій. При такому бурхливому зростанні виділяється цілий ряд речовин, які вважаються отруйними,

– додав Владислав Балинський.

Якщо припливи біогенних елементів будуть продовжуватися, а температура води й надалі збільшуватиметься, то можливе виникнення нестачі повітря у воді.

"Ці мікроорганізми поглинають весь кисень з води і тому гине вся живність. Таке вже було в Одеській затоці в 2010 році – масова загибель всього живого. Тоді навіть всі мідії загинули. Це екологічна катастрофа великого масштабу. Це дуже серйозно може позначитися на екології міста Одеси", – розповів Владислав Балинський.

Проте на сайті Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу написали, що вони контролюють ситуацію.

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"За результатами аналізів в зонах накопичення водоростей були встановлені підвищені рівні завислих речовин. Інші хімічні показники забруднюючих речовин знаходяться нижче рівня гранично – допустимих концентрацій для морської води", – написали на сайті екологічної інспекції.