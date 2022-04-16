Зеленська опублікувала історію українок про те, як для них розпочалась війна

Перша леді України Олена Зеленська продовжує публікувати історії українок, чиї життя змінила війна Росії проти нашої держави. Цього разу жінки з Миколаєва та Київської області.

Обом жінкам довелося виїхати закордон, однак перші дні війни вони пережили в рідних домівках. Від обстрілів доводилося ховатися у підвалах.

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Історії українок

Жінка з Миколаєва розповіла, що дня неї війна розпочалася зі свілв чоловіка, який розбудив її словами "Прокидайся, Росія напала". Через обстріли доводилося сидіти у підвалі. Там перебувало 17 людей, 4 з яких – діти.

Через небезпеку жінці разом з родиною довелося виїхати закордон.

Історія українки з Миколаєва: дивіться відео

Жінка з Київщини розповіла, що вранці 24 лютого вона прокинулася від вибуху. Після цього вона молилася за мир, за те, щоб врятувати своє життя та життя своєї дитини.

Після безсонних ночей без документів та без власного транспорту родині вдалося виїхати до Польщі. Туди довелося добиратися 5 діб.

Історія жінки з Київщини: дивіться відео

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